ATSO Başkanı: Kısa vadeli finansmana erişim en büyük ihtiyaç

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, iş dünyasının en büyük ihtiyacının kısa vadeli finansmana erişim olduğunu, enflasyon ile döviz kuru arasındaki farkın ise ihracatçı üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturduğunu söyledi.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda küresel ekonomi, enflasyon, finansmana erişim, dış ticaret, tarım sektörü ve Kaleiçi'ne ilişkin konular değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Hacısüleyman, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2026 yılı küresel büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 2,9'a düşürdüğünü belirterek, ekonomide hissedilen yavaşlamanın uluslararası kuruluşların raporlarına da yansıdığını ifade etti.

Ekonominin tüketim ağırlıklı büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Hacısüleyman, perakende satış hacmindeki artışın bunu gösterdiğini, sıkı para politikasına rağmen tüketimde beklenen yavaşlamanın henüz gerçekleşmediğini kaydetti.

Sanayi üretiminin mayıs ayında sınırlı bir seyir izlediğini belirten Hacısüleyman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla açıklanan yaklaşık 1 trilyon liralık yatırım kredi paketinin üretim açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Mevcut ekonomik koşullarda işletmelerin en önemli ihtiyacının kısa vadeli finansmana erişim olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, üretici fiyatlarındaki yüksek seyrin üretim maliyetlerini artırmayı sürdürdüğünü söyledi.

Mal ve hizmet ihracatı yapan firmaların, enflasyon ile döviz kuru arasındaki fark nedeniyle maliyet baskısı altında faaliyet gösterdiğini belirten Hacısüleyman, yıl sonuna kadar bu farkın daha da açılmasının ihracatçıların maliyetlerini karşılamasını zorlaştırabileceğini dile getirdi.

Küresel gelişmelere de değinen Hacısüleyman, özellikle Orta Doğu'daki gerilimin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerinin yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

ATSO'nun son dönemde gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin de bilgi veren Hacısüleyman, "Bu Bir Ekmek Meselesi" temasıyla düzenlenen Ekmek Zirvesi'nin üretim, ihracat, gıda güvenliği ve kültürel miras açısından önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin un ihracatında dünya lideri olduğunu hatırlatan Hacısüleyman, ekmeğe yönelik bilimsel temele dayanmayan söylemlerin sektör üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini kaydetti.

Hacısüleyman, ATSO tarafından düzenlenen Kaleiçi Zirvesi'nin ardından tarihi kent merkezine yönelik çözüm odaklı çalışmaların başlatıldığını, Kaleiçi'nin tarihi dokusunun korunması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önerilerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirildiğini bildirdi.