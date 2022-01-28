Üye Girişi
Avanos'a OSB müjdesi - Son Dakika

Avanos'a OSB müjdesi

28.01.2022 15:25
Avanos'a OSB müjdesi

Nevşehir'in Avanos ilçesine "Avanos-Kapadokya Organize Sanayi Bögesi" kurulacağı müjdesini Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız verdi.

Nevşehir'in Avanos ilçesine "Avanos- Kapadokya Organize Sanayi Bögesi" kurulacağı müjdesini Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız verdi.

Avanos-Kapadokya Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasına dair protokol Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında, protokol üyelerinin katılımlarıyla Valilik toplantı salonunda imzalandı. Nevşehir Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile Organize Sanayi Bölgesinin kurucu ortakları olan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, Avanos Belediye Başkanı Alper Celal İbaş, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru katıldı.

İmza töreni sonrasında yazılı bir açıklama yapan NTSO Başkanı M.Arif Parmaksız "Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir İl Özel İdaresi ve Avanos Belediyesi'nin iştirakleri ile Avanos-Kapadokya Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş protokol imza töreni Valimiz İnci Sezer Başkanlığında gerçekleştirildi. Odamız görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan ve turizmi ile adından bahsettiren Avanos'umuzun sanayisinin de geliştirilmesi ile kurulacak bölgede istihdama ve imalata önemli katkı sağlanacak. Malumlarınız olduğu üzere kısa bir süre önce "Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) OSB" kuruluşunda yer seçimi aşamasına geçildiğinin müjdesini İlimiz ile paylaşmıştık. Avanos İlçemizde kuruluş çalışmalarına başladığımız OSB ile ilgili olarak da hızlı bir şekilde Valimiz başkanlığında uyum içerisinde çalışarak neticeye varacağımıza inanıyorum.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak; görev, yetki ve sorumluluk alanımız içerisinde gerek Nevşehir Merkez İlçemiz, gerekse diğer ilçelerimizde ekonomik ve sosyal hayatı etkileyecek ve geliştirecek her türlü proje ve organizasyonda öncülük etmeye ve destek vermeye devam edeceğiz. Nevşehir'imizin 4. Organize Sanayi Bölgesi Nevşehir'e ve Avanos'a hayırlı olsun." Dedi. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500

Arif Parmaksız, Kapadokya, Nevşehir, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avanos'a OSB müjdesi - Son Dakika Ekonomi


Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil         
15:30
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Ece Erken silahlı saldırı sonucu öldürülen eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü Ece Erken silahlı saldırı sonucu öldürülen eşinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü         
15:08
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Endonezya'da eski bir belediye başkanının evinde işçileri hapsettiği hücreler bulundu Endonezya'da eski bir belediye başkanının evinde işçileri hapsettiği hücreler bulundu         
14:16
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Edirne esnafından Bulgarlara yönelik kampanya! Bin TL'lik alışveriş yapanın test masrafını karşılayacaklar Edirne esnafından Bulgarlara yönelik kampanya! Bin TL'lik alışveriş yapanın test masrafını karşılayacaklar         
13:20
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Kurtlardan bile daha dirençli! Kangal köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor Kurtlardan bile daha dirençli! Kangal köpekleri eksi 40 derecede bile yaşayabiliyor         
11:59
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
15:29 Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil
15:25 Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı
15:25 Film gibi olay! 20 yıl boyunca ikiz kardeşi için hapis yatmış
14:50 Bakan Soylu'nun "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" sözlerine İmamoğlu'ndan sert tepki:
14:41 Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir
14:38 2021'de akaryakıta 79 kez zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'deki bir yıllık fiyat artışı inanılmaz
14:37 Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!
14:34 Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!
13:53 Edirne esnafından Bulgarlara kampanya! Bin liralık alışverişe PCR bedava
10:53 Muğlalı vatandaştan olay protesto! Yüksek bulduğu elektrik faturası için Aydem'e siyah çelenk bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 15:33:45. #1.13#
SON DAKİKA: Avanos'a OSB müjdesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement