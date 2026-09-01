Avro Bölgesi imalat sanayi PMI ağustosta 52,7'ye çıkarak 51 ayın zirvesine oturdu - Son Dakika
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Avro Bölgesi imalat sanayi PMI ağustosta 52,7'ye çıkarak 51 ayın zirvesine oturdu

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Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52,7 puana yükselerek son 51 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Fabrika üretimi ve yeni siparişler 2022 başından bu yana en hızlı artışını kaydederken, endeks piyasa beklentisi olan 52,8 puanın hafif altında kaldı. Temmuzda 51,9 olan PMI, böylece Mayıs 2022'den bu yana en güçlü performansını sergiledi.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52,7 puana çıkarak son 51 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi imalat sektörü ağustos ayında ivme kazanmaya devam etti.

Fabrika üretimi ve yeni sipariş miktarları 2022 başından bu yana en hızlı artışını gösterdi.

Temmuzda 51,9 puan olan imalat sanayi PMI, ağustosta 52,7 puana yükseldi. Böylece endeks, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ağustos ayı imalat sanayi PMI'ın 52,8 puan olması yönündeydi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi imalat sanayi PMI ağustosta 52,7'ye çıkarak 51 ayın zirvesine oturdu - Son Dakika

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