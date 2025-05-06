Avro Bölgesi'nde Ekonomik Aktivite Sınırlı Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Ekonomik Aktivite Sınırlı Artış Gösterdi

Nisan ayında Avro Bölgesi bileşik PMI 50,4, hizmet sektörü PMI ise 50,1 seviyesine geriledi.

06.05.2025 14:54
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Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite nisan ayında sınırlı artış gösterdi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi nisan ayında hafif düzeyde genişledi. Zayıf talep koşulları büyüme hızını sınırladı.

Mart ayında 50,9 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, nisanda 50,4 oldu. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde martta 51 olan hizmet sektörü PMI ise nisanda son 5 ayın en düşüğü olan 50,1 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, nisanda bileşik PMI'ın 50,1, hizmet PMI'ın 49,7 olması yönündeydi.??????

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Böylece, Avro Bölgesi'nde yıl başından bu yana özel sektör iş faaliyetlerinde sürekli bir artış yaşandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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