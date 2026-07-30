Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Artışı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Artışı

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Temmuzda Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi 1,5 puan artarak 96,9'a yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda 1,5 puan artarak 96,9 puan seviyesine çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, temmuz ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi temmuzda aylık bazda 1,5 puan yükselerek 97,2 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,5 puan artışla 96,9 puana ulaştı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 96 puan olması yönündeydi. Açıklanan verinin beklentileri geçmesi dikkati çekti.

Temmuzla birlikte endeks son 3 ay artış gösterdi.

Endeksteki artış perakende ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ile tüketiciler arasında güvenin yükselmesinden kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise temmuzda eksi 17,6'dan eksi 15,9'a çıktı. AB'de de haziranda eksi 17 seviyesindeki endeks, temmuzda eksi 15,1 oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Artışı - Son Dakika

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