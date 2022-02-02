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Avro Bölgesi'nde enflasyon yeni zirve yaptı - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde enflasyon yeni zirve yaptı

02.02.2022 13:52
Avro Bölgesi'nde enflasyon yeni zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 5 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 5,1'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 28,6 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,4 ile hizmetler ve yüzde 2,3 ile enerji dışı sanayi ürünler ve izledi.

Enflasyon, ocak ayında Almanya'da yüzde 5,1, Fransa'da yüzde 3,3, İspanya'da yüzde 6,1, İtalya'da yüzde 5,3, Hollanda'da yüzde 7,6, Belçika'da yüzde 8,5, Estonya'da yüzde 11,7 ve Litvanya'da yüzde 12,2 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Söz konusu enflasyon oranı geçen aylarda da zirve yapmıştı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

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Enflasyon, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde enflasyon yeni zirve yaptı - Son Dakika Ekonomi


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