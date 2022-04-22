Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI nisanda geriledi - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisan ayında 1,2 puan düşerek 55,3 puana indi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin nisan ayı bileşik, hizmet sektörü ve imalat sanayi PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında salgın önlemlerinin gevşemesi hizmet sektörüne ivme kazandırdı.

İşe alımlar artarken, Rusya- Ukrayna savaşı, artan fiyatlar ve salgının kalıcı etkileri ise özellikle imalat sanayinde iyimserliği azalttı.

Mal ve hizmetlerin fiyatları, firma maliyetlerindeki rekor seviyelerde artışın ardından yükseldi ve bu durum enflasyonun daha da artacağına işaret etti.

Avro Bölgesi'nde martta 54,9 puan olan bileşik PMI, nisanda 55,8 puana çıkarak 7 ayın zirvesine ulaştı.

Mart ayında 55,6 olan hizmet sektörü PMI, nisanda 57,7'ye tırmanarak son 8 ayın en üst düzeyine çıktı.

İmalat sanayi PMI ise aynı dönemde 56,5'den 55,3 seviyesine gerileyerek 15 ayın en düşük seviyesine indi.

PMI verisinde 50 puanın üzeri ekonomik aktivitede büyümeyi, 50 puanın altı ise daralmayı işaret ediyor.