Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda yüzde 6,4'te kaldı, AB genelinde 13,5 milyon işsiz var - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda yüzde 6,4'te kaldı, AB genelinde 13,5 milyon işsiz var

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının temmuzda yüzde 6,4 seviyesinde sabit kaldığını açıkladı. AB genelinde işsizlik oranı yüzde 6,1 olurken, birlikte toplam 13 milyon 516 bin kişi işsiz olarak kayıtlara geçti. Genç işsizlik oranı ise Avro Bölgesi'nde yüzde 14,9'a gerilerken, en yüksek işsizlik Finlandiya'da yüzde 10,5 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Geçmişe yönelik verilerde güncelleme yapan kurum, daha önce yüzde 6,3 olarak açıklanan Avro Bölgesi haziran ayı işsizlik oranını yüzde 6,4'e, AB işsizlik oranını da yüzde 6'dan yüzde 6,1'e revize etti.

Son verilerle birlikte, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 6,4 olan işsizlik oranı, temmuzda da aynı seviyede ölçüldü. AB'de de işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,1 seviyesinde sabit kaldı.

Öte yandan işsizlik oranı 2025'in temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 seviyesinde bulunuyordu.

Temmuzda işsizlik oranı Finlandiya'da yüzde 10,5, İspanya'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 8,3 ve Yunanistan'da yüzde 7,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı temmuzda 13 milyon 516 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 11 milyon 264 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Temmuzda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 930 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 371 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de hazirandaki yüzde 15,6'dan temmuzda yüzde 15,1'e, Avro Bölgesi'nde de yüzde 15'ten yüzde 14,9'a geriledi.

Kaynak: AA

Finlandiya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda yüzde 6,4'te kaldı, AB genelinde 13,5 milyon işsiz var - Son Dakika

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