Avro Bölgesi'nde Şirketlere Verilen Krediler Arttı

Çorum Valisi, Sanayicilerin İhtiyaçları İçin Çaba Gösterecek

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sanayicilerin ihtiyacı duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen istişare toplantısında, mesleki ve teknik eğitimdeki yeni gelişmeler ve planlamalar ele alındı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürü Ali Karagöz, mesleki eğitimde nitelikli erişim, tanıtım ve yönlendirme, farkındalık arttırma çalışmaları ve nitelikli istihdamın önemini vurguladı. Vali Dağlı ise Çorum'un büyük bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.