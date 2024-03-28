Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artış kaydetti.
Avrupa Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı.
Buna göre şubatta finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 büyüdü. Söz konusu krediler ocakta yüzde 0,2 artmıştı.
Hane halkına verilen krediler de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarken, bir önceki aya göre değişmedi.
Şubatta geniş para arzı M3 ise yüzde 0,4 büyüyerek, analistlerin yüzde 0,3'lük artış beklentisinin üstünde kaldı.
Son Dakika › Ekonomi › Avro Bölgesi'nde Şirketlere Verilen Krediler Arttı - Son Dakika
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Denetimlerde resmi evraklar, oturma düzeni ve kart okuma cihazları kontrol edildi. Uygunsuz araçlara cezai işlem uygulandı ve denetimler devam edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'da 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan yetkililer, kadınların üretim hayatının merkezinde yer aldığını ve bu projenin kadın çiftçilere destek sağlayacağını belirtti. Kadın üreticiler ise süt sağımını elle yapmanın zaman kaybına neden olduğunu ifade ederek, artık daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapacaklarını dile getirdi.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yem bitkisi ekiliş alanlarının artırılması projesi kapsamında üreticilere 24 bin 200 kilogram adi fiğ tohumu ve 4 bin 720 kilogram yonca tohumu dağıttı. Dağıtım törenine Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin katıldı. Göktekin, yonca ve adi fiğ tohumunun hayvan beslenmesi için önemli olduğunu belirterek, projenin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.
Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sanayicilerin ihtiyacı duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen istişare toplantısında, mesleki ve teknik eğitimdeki yeni gelişmeler ve planlamalar ele alındı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürü Ali Karagöz, mesleki eğitimde nitelikli erişim, tanıtım ve yönlendirme, farkındalık arttırma çalışmaları ve nitelikli istihdamın önemini vurguladı. Vali Dağlı ise Çorum'un büyük bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, 20 ton olarak Rusya'ya ihraç edildi. Yerli tohumların Rusya'da yayılması beklenirken, gelecek yıl için 120 tonluk bir transfer anlaşması yapıldı.
Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğiyle teknik tekstil alanında bir seminer düzenlendi. Seminerde, Spinteks firmasının Genel Müdürü Yalın Aydın, carbon fiber ve kompozit tekstillerin Denizli'deki serüvenini anlattı.
Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalar çok sayıda firmayı zor duruma sokarken, bir iflas haberi de İzmir'den geldi. 1989 yılında kurulan ve ayda ortalama 780 asansöre hizmet veren Ekol Asansörleri iflasını açıkladı. Alacaklılardan birinin şirketin iflası için İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurduğu ortaya çıkarken mahkemenin yapılan başvuruyu incelediği ve söz konusu kararı aldığı öğrenildi.
Gaziantep Ticaret Odası'nın Mart ayı olağan meclis toplantısı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, ticari hayatı etkileyen sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.
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