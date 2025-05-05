Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi mayısta 11,4 puanlık artışla eksi 8,1 seviyesinde ölçüldü.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mayıs ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda eksi 19,5 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 11,4 puanlık artışla eksi 8,1'e yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin eksi 14,9 puan olması yönündeydi.

Böylece, ???????nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin düşürmesinin ardından gerileyen endeks, mayısta beklenenden daha güçlü yükseldi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 15,8'den eksi 3,8'e çıktı.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 23,3 puandan eksi 19,3 puana yükselerek, Ağustos 2024'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi'nde ABD tarife politikası nedeniyle yatırımcıların şok yaşadığını ve ekonomik verilerin olumsuz geldiğini anımsatarak, mayıs ayında durumun yatışmaya başladığını ifade etti.

Yatırımcıların ekonomik değerlendirmelerini önemli ölçüde revize etmeye başladıklarına işaret eden Hübner, Avrupa ülkelerinin ABD tarifelerine sakin karşılamasının yatırımcılar tarafından onaylandığını kaydetti.???????