Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artış Gösterdi

Mayıs ayında Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, 11,4 puan artışla eksi 8,1 seviyesine yükseldi.

05.05.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi mayısta 11,4 puanlık artışla eksi 8,1 seviyesinde ölçüldü.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mayıs ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda eksi 19,5 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 11,4 puanlık artışla eksi 8,1'e yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin eksi 14,9 puan olması yönündeydi.

Böylece, ???????nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin düşürmesinin ardından gerileyen endeks, mayısta beklenenden daha güçlü yükseldi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 15,8'den eksi 3,8'e çıktı.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 23,3 puandan eksi 19,3 puana yükselerek, Ağustos 2024'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi'nde ABD tarife politikası nedeniyle yatırımcıların şok yaşadığını ve ekonomik verilerin olumsuz geldiğini anımsatarak, mayıs ayında durumun yatışmaya başladığını ifade etti.

Yatırımcıların ekonomik değerlendirmelerini önemli ölçüde revize etmeye başladıklarına işaret eden Hübner, Avrupa ülkelerinin ABD tarifelerine sakin karşılamasının yatırımcılar tarafından onaylandığını kaydetti.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:03:36. #7.13#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.