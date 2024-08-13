Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Sert Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Sert Düştü

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, ağustos ayında ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle sert düştü. ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 17,9 puana gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

13.08.2024 13:14
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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, ağustos ayında ekonomik belirsizliklerin devam etmesiyle sert düştü.

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda 43,7 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 17,9 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 25,8 puan azaldı.

Piyasa beklentileri, endeksin 35,4 puan seviyesinde olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin çok altında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Endeks, en son Nisan 2020'de bu seviyede sert bir düşüş göstermişti.

Endeksteki gerileme ekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesinden kaynaklandı.

Öte yandan, Avro Bölgesi durum endeksi ise 3,7 puan artışla eksi 32,4 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Sert Düştü - Son Dakika

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