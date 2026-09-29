Avro/dolar paritesi 1,1332'ye geriledi, 24 Haziran'dan beri en düşük seviyede

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/BURHAN SANSARLIOĞLU - ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentileri ve Avrupa'da artan enerji fiyatlarının ekonomiye ilişkin endişeleri güçlendirmesiyle avro, dolar karşısında son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin enerji arzı üzerindeki olumsuz yansımaları ekonomilerin enflasyonla mücadelesini zorlaştırıyor.

Jeopolitik gerilimler sebebiyle artan petrol fiyatları, enflasyon risklerinden ötürü küresel çapta merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği ihtimalini artırıyor.

Devam eden enflasyon endişeleri, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği öngörülerini desteklerken, fiyatlamalar Fed'in şahin adımlarını gelecek yıl da sürdürebileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte ekim toplantısında politika faizinin yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan artırılması beklenirken, aralık ayında sabit bırakılması ya da artırılması konusunda kararsızlık öne çıkıyor.

Bu gelişmelere ek olarak çarşamba günü açıklanacak istihdam raporu ile cuma günkü tarım dışı istihdam verilerinin söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması beklenirken, özellikle tarım dışı istihdam verisinden iş gücü piyasasının durumuna dair alınacak sinyaller yakından takip edilecek.

Fed'in daha sıkı para politikası duruşu benimseyerek enflasyonu dizginleyeceğine ilişkin artan beklentiler doların diğer para birimleri karşısında güç kazanmasına neden oldu.

Uluslararası piyasalarda, avro/dolar paritesi gün içinde yüzde 0,3 azalışla 1,1332'ye kadar geriledi ve 24 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Avro/dolar paritesi, belirtilen tarihte 1,1324 seviyesinde bulunuyordu.

"Tahvillerdeki ayrışma pariteye yansıdı"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve ülkelere özgü gelişmeler nedeniyle ABD ve Avrupa tahvilleri arasında ayrışma olduğunu, bu ayrışmanın avro/dolar paritesine de yansıdığını belirtti.

"ABD'de ve Avrupa'daki tahvil getirileri arasındaki farkın dolar lehine açılmasıyla birlikte, avro/dolar paritesi üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ediyor." ifadesini kullanan Matys, avronun bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilere karşı hassas olabileceğini vurguladı.

Matys, "ABD verileri Fed'e yönelik şahin beklentileri zayıflatması durumunda, avro/dolar paritesinde yatay bir seyir görülebilir veya paritede düzeltme niteliğinde bir yükseliş gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.

Societe Generale FX Strateji Başkanı Kit Juckes ise avro/dolar paritesi Haziran 2026 sonlarında gördüğü dip seviyenin altına gerilediğini vurgulayarak, "Avro/dolar paritesinin Haziran 2026 sonlarından bu yana gördüğü bu dip seviyenin üzerinde bu kadar uzun süre tutunması, ABD Başkanı Donald Trump'ın doları baskı altında tutmaya yönelik söylemlerinin etkili olduğunu gösteriyor. Ancak yüksek petrol fiyatları, güçlü ekonomi, yüksek tahvil faizleri ve Fed'in para politikasını sıkılaştırması, yalnızca söylemlerle etkisi ortadan kaldırılabilecek unsurlar değil." diye konuştu.

Kısa vadede düşüşün ne kadar devam edeceğinin bu hafta ABD'de açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları, tarım dışı istihdam ve ISM imalat sanayi verilerine bağlı olabileceğini belirten Juckes, enerji fiyatlarının bu kadar yüksek kaldığı sürece büyük ihtimalle avro/dolar paritesinde kademeli düşüşün devam edebileceğini bildirdi.