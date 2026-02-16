Avronun Uluslararası Rolü Güçleniyor - Son Dakika
Avronun Uluslararası Rolü Güçleniyor

16.02.2026 22:26
Dombrovskis, avronun güçlü bir uluslararası rol kazanmasının AB'nin rekabet gücünü artıracağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, avronun uluslararası alanda daha güçlü konuma gelmesinin borçlanma maliyetlerini düşüreceğini, AB ithalatçıları ile ihracatçılarını döviz kuru dalgalanmalarına karşı koruyacağını söyledi.

Dombrovskis, avro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de düzenlediği Avro Grubu toplantısının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

"Bugün, avronun uluslararası rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalar hakkında yapıcı bir ilk görüşme gerçekleştirdik." diyen Dombrovskis, giderek karmaşıklaşan jeopolitik ortamın bu konuda harekete geçmek için yeni ivme sağladığını ifade etti."

Dombrovskis, "Avronun uluslararası alanda daha büyük bir rol üstlenmesi, risk azaltma stratejimizin önemli bir temel taşı olmakla birlikte ekonomik ve finansal istikrar ile güvenliğin sağlanmasına yardımcı olabilir. Bu, aynı zamanda borçlanma maliyetlerini düşürerek ve AB ithalatçıları ile ihracatçılarını döviz kuru dalgalanmalarından koruyarak AB'nin rekabet gücünü artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda maliye bakanlarına avronun küresel rolüne ilişkin kapsamlı bir dizi olası eylem sunduğunu anlatan Dombrovskis, avronun dünyadaki küresel cazibesinin her şeyden önce Avrupa ekonomisinin gücü ve dayanıklılığı tarafından belirleneceğini söyledi.

Dombrovskis, AB içinde Tasarruf ve Yatırım Birliği'ni uygulamaları, dijital avro teklifini sonuçlandırmaları, ticaret ağını çeşitlendirmeleri ve savunma yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Avronun yaygın kullanımının bunlara katkı sağlayacağına işaret eden Dombrovskis, "Maliye bakanları arasında avronun uluslararası rolü üzerinde çalışma konusunda geniş bir fikir birliği olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Yeni zorlukları yansıtan olası ek eylemleri de görüştüklerini anlatan Dombrovskis, "AB perakende ödeme sistemlerinin dijital avro altyapısı etrafında daha özerk hale getirilmesi ve avro cinsinden dijital varlıkların ihraç edilmesinin artırılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

