Avrupa Borsaları Barış Umutlarıyla Yükseliyor

Avrupa borsaları, ABD-İran arasındaki barış umutlarının güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.
ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.
Orta Doğu'da gerilimleri azaltabilecek gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
ABD-İran hattındaki olumlu haber akışı yakın zamanda bölgedeki gerginliklerin sona erebileceğine yönelik umutları besledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu sinyaller olduğunu belirtti.
Analistler, bölgede gerilimlerin önceki haftalara göre sakin kalmayı sürdürmesinin, tarafların her an anlaşma sağlayabileceğine ilişkin iyimserliklerin sürmesine katkı verdiğini belirtti.
Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ilk çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,5 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.
Ülkenin ihracattaki güçlü performansı büyümeyi olumlu etkilerken, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı etkilerin bundan sonra ülkenin büyümesi üzerinde etkili olması bekleniyor.
Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 624 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artışla 10.487 puanda seyrediyor.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 24.808 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 49.450 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 8.134 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 18.073 puanda bulunuyor.
Analistler, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
