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Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

13.01.2022 11:23
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,21 azalışla 485,18 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,35 düşüşle 15.955 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalışla 7.538 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 7.207 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 8.753 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,20 gerileyerek 27.659 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,1480 ile 11 Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının zayıf seyrettiğini, doların ise diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini bildirdi.

Enflasyonun yüksek seyri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yaptığı sözle yönlendirmeler sonrasında piyasa fiyatlamaları, bu sene ABD'de dört kez faiz artırımına gidileceği yönünde oluşurken, tahvil piyasalarında yüzde 90 ihtimalle ilk faiz artışına martta gidilmesi bekleniyor.

Bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Almanya, İspanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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