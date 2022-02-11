Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,80 azalışla 469 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,74 düşüşle 15.576 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 azalarak 7.624 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybıyla 7.043 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,21 azalışla 8.779 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,77 gerileyerek 26.981 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 1,1390'dan alıcı buluyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasına ilişkin beklentiler yapılan sözle yönlendirmelerle şekillenmeye devam ederken, enflasyona paralel faizlerin beklentilerden hızlı artabileceği endişeleri pay piyasaları üzerinde baskıya neden oluyor.

Dün, ECB Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada faiz artışının şu anki hiçbir problemi çözmeyeceğini, aksine ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından toparlanışını boğabileceğini dile getirdi.

Faiz artışı gerekmesi halinde bu adımı atmaktan çekinmeyeceklerini ifade eden Lagarde, atılacak bütün adımların ise kademeli olacağını bildirdi.

ECB başekonomisti Philip Lane ise enflasyonun Avrupa'da rekor seviyelere çıkmasına karşın sert önlemler almadan kendi halinde gerileyeceğini aktardı.

Söz konusu açıklamalara karşın ABD'de dün yayımlanan enflasyon verisinin beklentileri aşması sonrası Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi de yükseliş eğilimini sürdürürken, ECB'nin para politikası toplantısından bu yana 25 baz puan artarak yüzde 0,28'e çıktı.

Analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini ifade ederek, Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ocak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,9 arttı. İngiltere ekonomisi ise 2021'in 4. çeyreğinde yıllık yüzde 6,5 büyüdü.