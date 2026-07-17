Avrupa Borsaları Düşüşte

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve teknoloji hisselerinde görülen satış baskısıyla haftanın son işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 düşüşle 641,53 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 azalarak 8.338,81 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 24.830,98 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94 değer kaybederek 51.882,28 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 10.600,37 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,061 düşüşle 1,143 seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcıların odağında, ABD ile İran arasında devam eden gerilim yer alırken, teknoloji hisselerindeki satış baskısı da piyasalara olumsuz yansıyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,8 olarak teyit edildi. Yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,2 ölçülmüştü.