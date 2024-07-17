Avrupa Borsaları Enflasyon Verilerini Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Enflasyon Verilerini Bekliyor

Avrupa borsaları, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine odaklanırken, güne negatif bir seyirle başladı. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da yakından takip edilecek.

17.07.2024 11:15
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Avrupa borsaları, güne negatif bir seyirle başlarken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 515,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 18.510 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.150 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 34.340 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışının hemen altında 7.580 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 gerilemeyle 11.052 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,02 düşüşle 1,0898'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyrediyor.

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin yanı sıra, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarın açıklayacağı faiz kararının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözle bakıldığını aktardı.

Politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalardan alınacak ipuçlarının yakından da takip edileceğine dikkati çeken analistler, bölgede makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin öngörülenden daha fazla yavaşladığına ilişkin endişelerin varlığını koruduğunu ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda beklentilerin üzerinde yıllık yüzde 2 arttı. Söz konusu gelişmenin ardından İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ağustos ayında politika faizinde indirime gitme ihtimali azaldı.

Söz konusu verilerin ardından sterlin/dolar paritesi 1,30'la son bir yılın zirvesine çıktı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile ABD Merkez Bankasının (FED) Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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