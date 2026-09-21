Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, Stoxx Europe 600 641,93 puana çıktı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, Stoxx Europe 600 641,93 puana çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalabileceği beklentisi Avrupa borsalarının haftanın ilk gününü yükselişle kapatmasında etkili oldu. Kapanışta Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 artışla 641,93 puana çıkarken, savunma ve teknoloji hisseleri öne çıktı.
Avrupa borsaları, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,02 artarak 641,93 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 10.739,01 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 artışla 8.138,94 puan ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,6 yükselerek 52.371,54 puan oldu.
Almanya'da DAX 40 endeksi ise günü yüzde 1,07 artışla 25.575,01 puandan kapattı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1,147 seviyesinden işlem gördü.
Piyasalardaki pozitif seyirde savunma ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış etkili oldu.
Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında liderler düzeyinde yapılacak görüşmeler yakından izleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?