Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

19.08.2022 19:57
Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 değer kaybederek 437,36 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,12 düşerek 13.544,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 değer kaybıyla 6.495,83 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,96 gerileyerek 22.534,57 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,11 artarak 7.550,37 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,5 değer kaybederek 1,004 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayı toplantısında atacağı adımlara ilişkin belirsizliğe ve enflasyon endişelerine odaklandı.

İngiltere'de temmuzda perakende satışlar yüzde 0,3 arttı.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
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