Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 478 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 16.706 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.710 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 30.651 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 azalışla 10.079 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.454 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0940'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Avrupa'da açıklanan veriler de karışık sinyaller vermeye devam ediyor

Almanya'da dün açıklanan verilere göre, kasımda dış ticaret fazlası 20,4 milyar avro ile beklentileri aşarken, aynı dönemde fabrika siparişleri yüzde 0,3 yükselişle tahminlerin altında kaldı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'in, ocak ayına ilişkin Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi eksi 15,8 ile beklentilerin altında kalırken, bölgenin kasımda yıllık perakende satışları yüzde 1,1 azalışla öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da, kasım ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 4,87 azaldı.