Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 yükselişle 510,84 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 7.975,89 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi 0,19 artışla 18.403,13 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 azalışla 8.151,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederek 34.454,58 puana düştü.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,23 artarak 1,086 seviyelerinde işlem gördü.
Piyasaların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması yer aldı. Powell, yılın bir noktasında politika faizinin düşmesini beklediğini ancak faiz indirimleri için enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine düşürüleceğine ilişkin daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 64, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 98 ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 80 ihtimalle haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.
Fed'in yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla altının ons fiyatı 2 bin 300 doları aşarak rekor yeniledi.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları, martta 90 bin 309 ile Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Mart ile biten haftada 221 bine çıkarak iki ayın en yüksek seviyesini gördü.
ABD'nin dış ticaret açığı, şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 68,9 milyar dolara yükseldi.
Avro Bölgesi'nde ise Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini açıkladı. Bölgede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 1 düştü.
Bölgede dün açıklanan öncü enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında kalmış, aylık bazda da yüzde 0,8 artmıştı.
Avro Bölgesi'nde konut fiyatları da geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,1 geriledi.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, GDO'lu tohumların üretiminin ve ithalatının yasaklandığını belirtti. Sadece hayvan yemi olarak kullanılması için mısır ve soya gibi bazı ürünlerin, izin verilen genleri taşımaları kaydıyla ithalatının yapılabildiğini açıkladı. Gençer ayrıca Türkiye'nin tohum ihraç eden bir ülke konumuna yükseldiğini ve geçen yıl 326,8 milyon dolarlık tohum ihracatı yapıldığını söyledi. Gençer, GDO'lu tohum üretiminin ve ithalatının Türkiye'de mümkün olmadığını vurguladı.
Arçelik, Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamaya karar verdi. Şirket, bundan sonra Beko ismi adı altında faaliyetlerine devam edecek. Arçelik A.Ş., Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak kullanacak ve halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. ismini koruyacak. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren ve 55 bin çalışana sahip olan bir markadır.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, düzenlenen iftar programında sanayicilerle bir araya geldi. Yalçın, programda yaptığı konuşmada, OSB'nin Kayseri sanayisinin merkez üssü olduğunu vurgulayarak, hizmet kalitesini yükseltmeye ve sanayicinin memnuniyetini artırmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, 2024 yılında temel atma ve açılışlar yapma hedefleri olduğunu ve bölgedeki projelerin devam ettiğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulundu. Bakanlar, bölgenin hızla kalkınması için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti ve yangının kontrol altına alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Trabzon'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, gerekli önlemler alınmadığı için dorsesinden yola kömür dökülen iki kamyonun sürücüsüne 6 bin 270 lira ceza uygulandı. Ayrıca, yük taşıyıp üzerinde brandası olmayan 12 kamyon sürücüsüne de 17 bin 280 lira ceza kesildi. Toplamda kamyon sürücülerine 23 bin 550 lira ceza kesildiği belirtildi.
Çin, eyalet düzeyindeki 31 bölgede ve Xinjiang Üretim ve İnşaat Birlikleri'nde eyalet düzeyinde gayrimenkul finansman koordinasyon mekanizmalarının yanı sıra il düzeyi ve üzerindeki tüm kentlerde, kent düzeyinde gayrimenkul finansman koordinasyon mekanizmaları kurdu. Çin İskan ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı'nın verilerine göre, Mart ayı sonu itibarıyla toplam 1.979 emlak projesi yaklaşık 469 milyar yuan tutarında banka kredisi alırken, 1.247 civarında proje de 155,4 milyar yuanı aşkın kredi aldı. Çin, gayrimenkul sektörü için bir finansman koordinasyon merkezi kurma planını Ocak ayında ilan etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ayrıca korsan taşımacılık yapan firmalara da idari para cezası kesileceğini belirtti.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler, Macaristan'ın AB sürecine verdiği destek ve ekonomik ilişkiler ele alındı.
Çin'in önde gelen tahıl üreticilerinden biri olan Heilongjiang eyaletinde, bahar döneminde tarım faaliyetleri için güçlü bir zemin hazırlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor.
Çin Kalkınma Bankası, bu yıl tarım arazilerinin geliştirilmesi ve korunması ile arazi verimliliğine yönelik finansal desteğini artırdı. 2024'ün ilk çeyreğinde 2,59 milyar yuan tutarında tarım arazisi geliştirme amaçlı özel kredi veren banka, bir önceki yıla göre bu tutarı iki katından fazla artırdı. Banka, tahıl güvenliği ve tarım ürünlerinin istikrarlı tedariki için yüksek standartlı tarım arazisi geliştirme ve güncelleme çalışmalarına orta ve uzun vadeli finansal destek sağladı. Kırsal bölgelerde altyapı ve tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik inovasyon gibi kilit alanlarda da kapsayıcı finansal desteğini güçlendireceğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?