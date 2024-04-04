Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 yükselişle 510,84 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 7.975,89 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi 0,19 artışla 18.403,13 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 azalışla 8.151,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederek 34.454,58 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.16 itibarıyla yüzde 0,23 artarak 1,086 seviyelerinde işlem gördü.

Piyasaların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması yer aldı. Powell, yılın bir noktasında politika faizinin düşmesini beklediğini ancak faiz indirimleri için enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine düşürüleceğine ilişkin daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 64, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 98 ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 80 ihtimalle haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.

Fed'in yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla altının ons fiyatı 2 bin 300 doları aşarak rekor yeniledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları, martta 90 bin 309 ile Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Mart ile biten haftada 221 bine çıkarak iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin dış ticaret açığı, şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 68,9 milyar dolara yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini açıkladı. Bölgede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 1 düştü.

Bölgede dün açıklanan öncü enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yıllık yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında kalmış, aylık bazda da yüzde 0,8 artmıştı.

Avro Bölgesi'nde konut fiyatları da geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,1 geriledi.