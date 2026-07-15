Avrupa borsaları ABD-İran gerilimiyle karışık seyretti - Son Dakika
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Avrupa borsaları ABD-İran gerilimiyle karışık seyretti

15.07.2026 19:53
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Avrupa borsaları, ABD-İran gerginliğinin etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününde karışık bir kapanış yaptı. Stoxx Europe 600 endeksi yükselirken, Almanya ve İtalya'da düşüşler görüldü. Avrupa sanayi üretiminde de mayıs ayında düşüş kaydedildi.

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında devam eden gerilimle haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artarak 642,71 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kazanarak 8.382,43 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalarak 10.515,92 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 24.999,53 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 52.411,25 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,15 artışla 1,144 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilime odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 1,2 düştü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları ABD-İran gerilimiyle karışık seyretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları ABD-İran gerilimiyle karışık seyretti - Son Dakika
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