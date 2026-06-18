Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı

18.06.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, çeşitli endekslerde dalgalanmalarla haftanın dördüncü gününü tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 azalarak 637,14 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 düşerek 10.399,7 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 yükselerek 25.026,8 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artarak 8.467,98 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazanarak 52.688,22 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.52 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 1,146 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD ve İran'ın imzaladığı mutabakat zaptına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesine odaklandı.

ABD ile İran arasında savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,75'te sabit bıraktı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6; geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Moskova’dan Hakan Fidan’a büyük onur Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur
CHP’den istifa eden Nimet Özdemir’in yeni adresi belli oldu CHP'den istifa eden Nimet Özdemir'in yeni adresi belli oldu
Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler

21:04
Sürpriz sonuç Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı
Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı
20:52
Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul’da
Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul'da
20:51
Hamaney’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
19:53
70 milyon TL’lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent’ten açıklama
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama
19:37
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada “KKTC“ detayı
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 00:00:52. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.