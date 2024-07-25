Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı

Avrupa borsaları güne negatif bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 azalışla 506,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 18.190 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 değer kaybıyla 8.085 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 kayıpla 33.880 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 azalışla 7.400 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 1,5 düşüşle 11.045 puanda bulunuyor. Küresel piyasalar, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısının derinleşmesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi. Analistler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin yanında, Almanya'da temmuz ayı Ifo iş dünyası güven endeksinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

25.07.2024 10:31
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Avrupa borsaları güne negatif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 azalışla 506,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 18.190 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 değer kaybıyla 8.085 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 kayıpla 33.880 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 azalışla 7.400 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 1,5 düşüşle 11.045 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,13 düşüşle 1,0840'ta tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısının derinleşmesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Yoğunlaşan bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.

Avrupa borsalarında da dün satış baskısının etkili olduğu görülürken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler resesyon endişelerinin artmasına neden oldu.

Analistler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin yanında, Almanya'da temmuz ayı Ifo iş dünyası güven endeksinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Negatif Seyirle Başladı - Son Dakika

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