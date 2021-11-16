Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,23 üzerinde 489,5 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 015 artışla 16.170 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kazancıyla 7.360 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,23 üzerinde 7.144 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 27.944 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi dünkü kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,1375 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Polonya ile Belarus arasında yaşanan göçmen krizinde gerilimi düşüren açıklamaların piyasalardaki risk algısını düşürdüğünü kaydetti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 4,3'e geriledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.