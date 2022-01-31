Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,96 yükselişle 470,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,12 artışla 15.491 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artışla 7.506 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 yükselişle 7.020 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,77 artışla 8.676 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,68 değer kazancıyla 27.012 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1166 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası tutumu sonrası dengelenme sürecinin devam ettiğini kaydederek, yeni haftanın açılışında Asya'daki pozitif seyrin Avrupa borsalarına da taşındığını ifade etti.

Bu hafta perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi kararlarının Avrupa'nın gündemine yerleştiğini kaydeden analistler, ECB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmediğini, tahvil piyasalarında BoE'nin ise yüzde 80 ihtimalle politika faizini 15 baz puan artıracağının fiyatlandığını belirtti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.