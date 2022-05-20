Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

20.05.2022 10:19
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,02 artışla 432,3 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,89 değer kazancıyla 14,005 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39 yükselişle 7.404 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 artışla 6.311 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 24.267 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,02 primle 8.492 puanda bulunuyor.

Dün, önceki kapanışına göre yüzde 1,11 yükselişle 1,0586 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0575 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, nisan ayında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 33,5 artarak beklentileri aştı.

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Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Kaynak: AA

İspanya, Almanya, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


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