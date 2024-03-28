Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne İspanya hariç yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 512,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1'e yakın primle 18,491 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.956 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer artışıyla 34.800 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.225 puandan işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 11.084 puanda bulunuyor.
İsviçre Merkez Bankasının geçen hafta faiz indirimine gitmesinin ardından Avro Bölgesi'nde güvercin sözle yönlendirmelerin güç kazanması dikkati çekerken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu üyesi Piero Cipollone, faiz oranlarını düşürmek için çok uzun süre beklemenin, zaten zayıf olan ekonomik büyüme bağlamında risk oluşturabileceğini dile getirdi.
İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Haskel ise faiz indirimlerinin "çok uzakta" olması gerektiğini bildirdi.
Açıklamaların ardından para piyasalarında ECB'nin haziranda faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 85'e çıkarken, BoE'nin aynı dönemde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 76 ile fiyatlanıyor.
Öte yandan, İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, 2023 yılının 4. çeyreğinde Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) beklentilere paralel yıllık yüzde 0,2, çeyreklik yüzde 0,3 azaldı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 ve son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülen İngiliz ekonomisi, 2023'ün ikinci yarısında teknik resesyon yaşadı. Ülkede 4. çeyrek ödemeler dengesi ise 21,2 milyar sterlin açıkla beklentilerden iyi gerçekleşti.
Almanya tarafında bugün gelen şubat ayı perakende satışlar aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 2,7 azalışla beklentilerin üzerinde düşüşe işaret etti.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak büyüme, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin yanı sıra yarın ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının takip edileceğini bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin'in gücünü inovasyondan alan kalkınma stratejisine bağlı kalacağını ve bilimsel ve teknolojik inovasyonlar yoluyla endüstriyel inovasyonu teşvik edeceğini belirtti. Zhao ayrıca, Çin'in diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye, yeni ekonomik büyüme noktaları geliştirmeye ve yapay zeka sektörünün sağlıklı gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin lider konteyner terminali Mersin Uluslararası Limanı (MIP), 2007'den bu yana 25 milyonuncu (TEU) konteynerini elleçleyerek yeni bir kilometre taşına imza attı. MIP, 2023 yılında yaklaşık 2 milyon TEU konteyner, 8 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük elleçleyecek.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, üreticilere teslim edilmek üzere 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi verildi. Fide dağıtım törenine, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir ve muhtarlar katıldı. Ünal, köylerde ekilmedik alan kalmasın, köyler böğürtlenle renklensin diye bir proje başlattıklarını söyledi. Kırsal bölgelerdeki çiftçilerin gelir seviyesini artırmak amacıyla Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince deneme amaçlı olarak 27 köyde her haneye ikişer adet fide verileceğini belirtti.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ETSO'nun Şubat Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu onaylandı. Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Mart ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konuşmasında, ETSO'nun sosyal sorumluluk anlayışıyla ramazan yardımlarını ve diğer faaliyetleri anlattı. Toplantı, Meclis üyelerinin dilek ve temenniler kısmıyla sona erdi.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile Gediz ilçesinde boş bekleyen veya nadasa bırakılan atıl durumdaki araziler tarımsal üretime kazandırılmak amacıyla 153 çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 75 hibeli farklı çeşitlerde tohum dağıtımı yapıldı. Dağıtımda 111 çiftçiye yüzde 50 hibeli 11 bin 250 kg nohut tohumu, 18 çiftçiye yüzde 50 hibeli 240 kg ayçiçeği tohumu ve 24 çiftçiye yüzde 75 hibeli 352 kg sorgum tohumu dağıtıldı.
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamanca köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meyve bahçelerindeki ağaçlarda liken oluşumlarını gözlemlemek amacıyla arazi kontrolleri gerçekleştirildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Çamdibi Mahallesi'ndeki Mediha Mahmut Bey Ortaokulu'nda uygulanan Sünger Kent projesini yerinde inceledi. Başkan Soyer, projenin hayatı dönüştürecek büyük bir adım olduğunu belirtti.
Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP), 2007'den bu yana 25 milyon TEU konteyner elleçleme yapıldığı açıklandı. Limanda gerçekleşen 25 milyonuncu TEU konteyner elleçleme törenle kutlandı. Liman Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, törende tüm paydaşlara teşekkür ederek daha iyi hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını belirtti. Törene, Mersin Limanı Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gümrük Bölge Müdürü Osman Göllüce, TCDD Mersin Limanı İşletme Müdürü Murat Birinci, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Cebrail Orman, MIP Yönetim Kurulu Başkanı David Yang ve liman çalışanları katıldı.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde 2024 yılına ilişkin beklentileri açıkladı. Kavaloğlu, Alman ve İngiliz turistlerin yoğun ilgisiyle Antalya'ya olan talebin arttığını belirtti. Ayrıca, astro turizm ve festivaller gibi yeni planlarla turizm sektörünü daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Koçarlı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, zirai ilaç ve gübre bayilerinin denetimlerini sürdürerek tarımsal üretimin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Ziraat mühendisleri, denetimler sırasında zirai ilaç ve gübrelerin depolama şartlarını, etiket ve ambalaj kontrolünü, ürünlerin ruhsatlı olup olmadığını ve çevreye zararlı olabilecek unsurların bulunup bulunmadığını titizlikle inceliyor. Bu denetimler, tarım sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlarken, çiftçilerin de güvenilir ve kaliteli tarım ürünlerine erişimini sağlıyor.
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