Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Koçarlı'da İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, zirai ilaç ve gübre bayilerini denetliyor

Koçarlı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, zirai ilaç ve gübre bayilerinin denetimlerini sürdürerek tarımsal üretimin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Ziraat mühendisleri, denetimler sırasında zirai ilaç ve gübrelerin depolama şartlarını, etiket ve ambalaj kontrolünü, ürünlerin ruhsatlı olup olmadığını ve çevreye zararlı olabilecek unsurların bulunup bulunmadığını titizlikle inceliyor. Bu denetimler, tarım sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkı sağlarken, çiftçilerin de güvenilir ve kaliteli tarım ürünlerine erişimini sağlıyor.