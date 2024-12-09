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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları, siyasi belirsizliklere rağmen haftaya yükselişle başladı, gözler ECB kararında.

09.12.2024 13:17
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Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 522,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 20.437 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 8.330 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 34.837 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 7.483 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 artışla 12.088 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Öte yandan Avrupa'da açıklanan verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Avro Bölgesi'nde enflasyon hedeflenen seviyeye yakın seyrederken, ekonomik aktiviteyi canlandırmak amacıyla bankanın perşembe günü yılın son para politikası kararında 25 baz puanlık faiz indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Fransa'daki siyasi belirsizlikler de piyasaların odağında bulunurken, hafta sonu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı.

Bu arada, İngiliz firmaları, kasımda iş ilanlarını azaltmaya devam etti. İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu ve KPMG'ye göre, kalıcı pozisyonlardaki düşüşün etkisiyle boş pozisyonlar Ağustos 2020'den bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Analistler, ECB'nin faiz kararı toplantısında yatırımcıların ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Son Dakika

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