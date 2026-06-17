Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

17.06.2026 20:12
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Avrupa borsaları, Fransa hariç yükseliş gösterdi. Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 arttı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,52 artışla 639,31 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 10.508,61 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artarak 24.934,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselerek 52.595,23 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 8.430,79 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.48 itibarıyla yüzde 0,15 azalarak 1,159 düzeyinde seyrediyor.

Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 zirvesine odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 3,2'ye yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile Hindistan arasında müzakereleri tamamlanan serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasının hedeflendiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Almanya'nın İtalyan bankası UniCredit'in Alman rakibi Commerzbank'ı satın alma girişimine karşı çıkmasının ardından, Avrupa'da daha entegre bir finans piyasası oluşturulabilmesi için sınır ötesi banka birleşmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini açıkladı.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Google'ın arama sıralamalarının nasıl çalıştığına ilişkin daha fazla şeffaflık sağlamasını zorunlu kılan ve arama hizmetlerini iyileştiren yeni kurallar getirdiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Fransa, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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