Avrupa Borsalarında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Düşüş

Orta Doğu'daki çatışma endişeleriyle Avrupa borsaları, İngiltere dışında değer kaybetti.

01.10.2024 20:46
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Avrupa borsaları, yatırımcıların Orta Doğu'da tırmanan askeri çatışmalara ilişkin endişelerinin artmasıyla haftanın ikinci işlem gününde İngiltere dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 değer kaybederek 520,88 puana indi.

Avrupa'nın bankacılık endeksi yüzde 2,84 düşüşle kayıplara öncülük etti. Teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,65 gerilerken, otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 1,17 değer kaybetti.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 azalarak 19.213,14 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 değer kaybederek 7.574,07 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 düşerek 33.771,08 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,48 artarak 8.276,65 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 0,71 değer kaybederek 1,106 seviyelerinden işlem gördü.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,9 artışla 74,6 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,54 artışla 68,70 dolardan alıcı buluyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ardından Orta Doğu'daki çatışmanın daha da tırmanması ihtimali Avrupa borsaları üzerinde baskı oluşturdu.

ABD'nin İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler gördüğü yönündeki haberlerin ardından bugün Avrupa borsalarında erken saatlerdeki kazançlar silindi.

Verilerde ise düşen enerji fiyatları eylülde Avro bölgesindeki enflasyon oranını son üç yılın en düşük seviyesine indirdi. Bölgede mal ve hizmet fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla ortalama sadece yüzde 1,8 arttı.

Avro bölgesinde yıllık enflasyon, 3 yılı aşkın bir süredir ilk kez Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) orta vadede Avro Bölgesi ekonomisi için ideal olarak gördüğü yüzde 2 hedefinin altında kaldı.

Bu durum ECB'nin para politikasını gevşetmeye devam edeceği ve ekimde politika faiz oranını tekrar düşüreceği yönündeki sinyalleri artırdı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ekonomi, İtalya, Fransa, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

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