Avrupa Borsalarında İyimser Seyir

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gerginliklerin azalmasıyla Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif yönde hareket ediyor.

Dün Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, İran'ın İslamabad'da ABD ile müzakerelere katılabileceğine dair umutların artmasıyla petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Bu durum, küresel piyasalarda risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yol açtı.

Taraflar arasındaki gerginliğin azalacağına dair umutlar piyasalarda görülen olumsuz tepkileri sınırladı.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 621,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.616 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 24.556 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 48.377 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.324 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 18.315 puanda bulunuyor.

Fransa ve Polonya, savunma işbirliğini güçlendirecek

Bölgede Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ikili diplomatik temaslar da yakından takip ediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Polonya'nın Gdansk şehrinde Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlendiği ortak basın toplantısında iki ülke arasında güvenlik ve savunma alanında işbirliğinin güçlendirileceğini belirtti.

Ukrayna'ya destek konusunda Polonya ile hareket ettiklerini dile getiren Macron, Polonya ile sivil nükleer enerji dahil enerji sektöründe ve uzay alanında da işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti.

Macron, Macaristan'daki seçimleri Peter Magyar'ın kazanmasıyla Avrupa'da yeni bir sayfanın açıldığı değerlendirmesinde bulunarak, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 90 milyar avroluk destek taahhüdünün hayata geçirilmesi konusunda "iyimser" olabileceklerini söyledi.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Savunma, Ekonomi, Fransa, Enerji, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 11:52:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.