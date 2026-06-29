Avrupa Borsalarında Jeopolitik Belirsizlik - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Jeopolitik Belirsizlik

29.06.2026 10:52
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Orta Doğu'daki tansiyon, Avrupa borsalarında karışık seyir oluşturuyor. Yatırımcılar riskten kaçınıyor.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'ya ilişkin haber akışlarından kaynaklı jeopolitik belirsizliklerle karışık seyrediyor.

Orta Doğu'da tansiyonun tekrar yükselmesi, hafta başında küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Hafta sonu ABD ve İran'ın düzenlediği karşılıklı saldırıların ardından saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmaları piyasalarda karar alma süreçlerini zorlaştırırken bu durum yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açıyor.

ABD ile İran arasında imzalanan geçici barış anlaşmasının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler de Avrupa piyasaları üzerindeki satış baskısının artmasına neden oluyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 636 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 10.496 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 24.706 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 51.325 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.362 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 19.357 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Tansiyon, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Jeopolitik Belirsizlik - Son Dakika

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