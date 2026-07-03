Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

03.07.2026 11:32
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ABD istihdam verisi sonrası Avrupa borsaları olumlu bir yön izliyor, DAX ve FTSE artışta.

Avrupa borsaları, ABD'de beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflatmasıyla pozitif seyrediyor.

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan istihdam verileri sonrası alış ağırlıklı bir seyir öne çıkmasına karşın, teknoloji hisselerindeki düşüş eğiliminin sürmesi piyasalardaki risk iştahını törpülüyor.

İstihdam raporu açıklanmadan önce Fed'in ekim ayında faiz artıracağına kesin gözüyle bakılıyordu. Rapor açıklandıktan sonra Bankanın ekimde faiz artırımı olasılığı yüzde 82 olarak fiyatlanıyor.

Fed'in eylül ayında faiz artırımı yapma ihtimali de yüzde 67'den yüzde 63'e geriledi. Jeopolitik gelişmelere ilişkin iyimser hava da pay piyasalarını destekliyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Avrupa borsalarında da yeni günde pozitif bir seyir izleniyor.

Almanya'da reform paketi üzerinde anlaşmaya varılması da dün Avrupa borsalarındaki iyimserliğe katkıda bulunmuştu. Bu paketle Almanya'da koalisyon hükümeti, dar ve orta gelirli vatandaşlara yıllık 10 milyar avro tutarında vergi muafiyeti sağlanmasını hedefliyor.

Bu paketle birlikte Alman hükümeti büyümeyi biraz daha canlandırmayı hedefliyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 651 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 10.687 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 primle 25.723 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kazançla 52.707 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 8.489 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 19.777 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ile bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

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