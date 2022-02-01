Üye Girişi
Avrupa'da gaz fiyatları 80 avronun altına indi - Son Dakika

Avrupa'da gaz fiyatları 80 avronun altına indi

01.02.2022 11:54
Avrupa'da gaz fiyatları 80 avronun altına indi

Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 78 avrodan işlem gördü.

Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 78 avrodan işlem gördü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık yüzde 8 geriledi.

Dün 88 avroya kadar çıktıktan sonra günü 84,7 avro seviyesinde kapatan mart vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün Türkiye saatiyle 11.49'da 78 avro seviyesine indi.

Fiyatlardaki düşüşte, krize rağmen Rusya'nın Ukrayna üzerinde AB'ye gaz akışını artırdığı yönündeki haberler etkili oldu.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa'ya en fazla miktarda doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa'da doğal gaz fiyatları son bir yılda yaklaşık 5 kat artış gösterdi.

YORUMLAR
500

Hollanda, Doğalgaz, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da gaz fiyatları 80 avronun altına indi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
11:31 Kalp Yarası dizisinde son bölümde neler oldu?
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
11:18 CHP'den Meclis'e 'MOBESE' önergesi: İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu izleyip servis etti!
11:17 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?
11:12 Devlet Bahçeli'nin Sezen Aksu ısrarı sürüyor! Erdoğan'la ters düştüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 12:03:30. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'da gaz fiyatları 80 avronun altına indi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement