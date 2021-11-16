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Avrupa'da gaz fiyatları, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin askıya alınmasıyla yükseldi - Son Dakika

Avrupa'da gaz fiyatları, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin askıya alınmasıyla yükseldi

16.11.2021 14:54
Avrupa'da gaz fiyatları, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin askıya alınmasıyla yükseldi

Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya almasının ardından Avrupa piyasasında vadeli kontratlarda gaz fiyatları yaklaşık yüzde 10 arttı.

Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya almasının ardından Avrupa piyasasında vadeli kontratlarda gaz fiyatları yaklaşık yüzde 10 arttı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat gazın fiyatı 89,9 avroyu gördü. Açıklama öncesinde fiyatlar, megavatsaat başına 82 avro seviyesinde seyrediyordu.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA) Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Kurumdan yapılan açıklamada, projenin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'nin, hattın işletme ruhsatını almaya yönelik daha fazla ön şartı yerine getirmek amacıyla Almanya yasalarına göre bir şirket kurması gerektiği belirtilerek "Kuzey Akım 2 boru hattının işletilmesine ilişkin bir ruhsat, ancak operatör Alman yasalarına uygun olduğunda dikkate alınacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Almanya, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecine 8 Eylül'de başlamıştı. Sürecin 4 ay sürmesi bekleniyordu.

Salgına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve hava koşullarına bağlı olarak artan doğal gaz talebine arzın yetişememesi, Avrupa'da fiyatların rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı. Ekimde TTF vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 160 avroya kadar çıkmıştı.

TFF'de fiyatlar son bir yılda ise yaklaşık yüzde 700 artış gösterdi.

Hollanda, Doğalgaz, Almanya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da gaz fiyatları, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin askıya alınmasıyla yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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