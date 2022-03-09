Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Ukrayna'ya 2 milyar avroluk finansman paketi - Son Dakika
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Ukrayna'ya 2 milyar avroluk finansman paketi

09.03.2022 19:27
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Ukrayna'ya 2 milyar avroluk finansman paketi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'da savaştan etkilenen halkın ve şirketlerin desteklenmesi için 2 milyar avro hacminde finansman paketinin oluşturulduğunu bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ukrayna'da savaştan etkilenen halkın ve şirketlerin desteklenmesi için 2 milyar avro hacminde finansman paketinin oluşturulduğunu bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, toplam 2 milyar avroluk bir "finansal direnç paketinin" Ukrayna'da yaşanan gelişmelerden etkilenen halkın ve şirketlerin hızlı ve sorunsuz şekilde kullanımına hazır olduğu belirtildi.

Bankanın yöneticilerinin bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Ukrayna'ya verilecek ilk mali yardım desteğinin detaylarının netleştirildiği, bankanın savaş ortamından etkilenen halkı desteklemeye devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, "Banka, görev ve misyonunu yerine getirerek, yenilenmiş bir kararlılık ve sakin bir profesyonellikle adım atacaktır. Önümüzdeki zaman oldukça belirsiz. EBRD esnek, akıcı ve çevik kalarak işin teslimine odaklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Renaud-Basso, "Eşi benzeri olmayan bir krizle karşı karşıyayız, ancak tarihimiz boyunca zorlukların üstesinden gelen bir banka olduk. Ukrayna halkı bizim tam desteğimize sahip." ifadelerine yer verdi.

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Ukrayna, Banka, Savaş, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Ukrayna'ya 2 milyar avroluk finansman paketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Ukrayna'ya 2 milyar avroluk finansman paketi - Son Dakika
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