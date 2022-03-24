Avrupa Parlamentosu, 10 yıl daha roaming ücreti uygulanmamasını onayladı - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu, 10 yıl daha roaming ücreti uygulanmamasını onayladı

24.03.2022 15:58
Avrupa Parlamentosu, 10 yıl daha roaming ücreti uygulanmamasını onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerde 2017 yılından beri yürürlükte olan ve cep telefonu operatörlerinin abonelere dolaşım (roaming) ücreti uygulamamasını sağlayan düzenlemenin 2032 yılına kadar uzatılmasına onay verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), üye ülkelerde 2017 yılından beri yürürlükte olan ve cep telefonu operatörlerinin abonelere dolaşım (roaming) ücreti uygulamamasını sağlayan düzenlemenin 2032 yılına kadar uzatılmasına onay verdi.

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda üye ülkelerde cep telefonu abonelerinden dolaşım ücreti alınmamasını öngören ve süresi 30 Haziran 2022'de dolacak yasal düzenleme oylandı.

AP milletvekilleri, söz konusu düzenlemeyi 581 "evet", 2 "hayır" ve 5 "çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, AB ülkeleri arasında dolaşım ücretlerinin kaldırılmasını içeren "Evde gibi dolaşım" adlı düzenleme 2032 yılına kadar uzatılacak.

AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanacak.

Söz konusu abonelerin ülkeleri dışındaki mobil bağlantı kaliteleri ve hızı değişmeyecek.

Acil servislerle görüşme ve mesajlaşma durumunda herhangi bir ek ücret ödenmeyecek.

Düzenleme bu aşamadan sonra AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

AB'nin mevcut roaming düzenlemesi, 15 Haziran 2017'de uygulamaya konmuştu.

Bununla, AB içerisindeki seyahatlerde cep telefonu ile yapılan işlemlerde yüksek faturaların ortadan kalkması sağlanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Parlamentosu, 10 yıl daha roaming ücreti uygulanmamasını onayladı - Son Dakika


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