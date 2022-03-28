Avrupalı iş adamları Nevşehir'deki firmalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Avrupalı iş adamları Nevşehir'deki firmalarda incelemelerde bulundu

28.03.2022 19:19
Avrupalı iş adamları Nevşehir'deki firmalarda incelemelerde bulundu

"Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi" kapsamında Nevşehir'e gelen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ticaret odası temsilcileri, işletmelerde incelemelerde bulundu.

"Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi" kapsamında Nevşehir'e gelen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ticaret odası temsilcileri, işletmelerde incelemelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) iş birliğinde "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Çalıştayı" düzenlendi. 11 farklı Avrupa Birliği üyesi ülkenin ticaret odası temsilcilerinin katıldığı çalıştayın Kapadokya ayağındaki çalışma grubuna Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliği yaptı. Avrupalı iş adamları, Nevşehir'de farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

Nevşehir'de faaliyet gösteren firmaların Avrupa pazarına açılabilmesi için yapılan bu çalıştayın ileriki aylarda da karşılıklı olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Nevşehirli iş adamları, "Bu çalıştay bölgemiz için oldukça önemli. Avrupa Birliği'ne üye 11 farklı ülkenin Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerini Nevşehir'de ağırlıyoruz. Amacımız bölgemizde üretimi yapılan ürünlerin pazar paylarını geliştirmek. Bu çalıştay da bizim açımızdan çok önemli. Gelen iş adamlarına Nevşehir'de faaliyet gösteren birçok iş yerini gezdirdik. İleriki aylarda umuyoruz ki bir takım iş birliktelikleri ortaya çıkacak" şeklinde konuştular. - NEVŞEHİR

Avrupalı iş adamları Nevşehir'deki firmalarda incelemelerde bulundu
Avrupalı iş adamları Nevşehir'deki firmalarda incelemelerde bulundu
Avrupalı iş adamları Nevşehir'deki firmalarda incelemelerde bulundu
Avrupalı iş adamları Nevşehir'deki firmalarda incelemelerde bulundu
Avrupalı iş adamları Nevşehir'deki firmalarda incelemelerde bulundu

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Avrupa Birliği, İş Dünyası, Nevşehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupalı iş adamları Nevşehir'deki firmalarda incelemelerde bulundu - Son Dakika


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