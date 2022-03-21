Ayakkabı ihracatçısı, Rusya ve Ukrayna pazarlarına alternatifi AYMOD'da arayacak - Son Dakika
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Ayakkabı ihracatçısı, Rusya ve Ukrayna pazarlarına alternatifi AYMOD'da arayacak

21.03.2022 11:29
Ayakkabı ihracatçısı, Rusya ve Ukrayna pazarlarına alternatifi AYMOD'da arayacak

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Rusya ve Ukrayna'nın ayakkabı ihracatında 100 milyon dolarlık payı bulunduğunu belirterek, "Bu pazarlardaki risklerimiz karşısında 30 Mart'ta açacağımız 66.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Rusya ve Ukrayna'nın ayakkabı ihracatında 100 milyon dolarlık payı bulunduğunu belirterek, "Bu pazarlardaki risklerimiz karşısında 30 Mart'ta açacağımız 66. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nı (AYMOD) önemli bir fırsat olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna savaşı ayakkabı sektöründe önemli bir soruna dönüşürken, üreticiler kaybın telafisi için mart ayının sonunda açılışı yapılacak AYMOD Fuarı'nı bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASD Başkanı İçten, ayakkabı ihracatında geçen yıl ilk kez 1 milyar doları aştıklarını anımsatarak, 2022'ye büyük umutlarla girdiklerini ancak savaşın kendilerini tedirgin ettiğini belirtti.

Türkiye'nin en çok ayakkabı ihraç ettiği ülkeler arasında 82,5 milyon dolarla Rusya'nın başı çektiğini aktaran İçten, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıla büyük umutlarla girdik ancak Rusya-Ukrayna savaşının hem insani hem de ticari olarak mutsuzluğunu yaşıyoruz. Bu yıla 1,4 milyar dolar ihracat hedefiyle girmiştik. 2 ayda Rusya'ya ihracatımız yüzde 23 arttı. Savaş nedeniyle ihracat hemen hemen tamamen durdu. Siparişler iptal edildi. Kriz masası kurduk. Elimizde kalan stokları değerlendireceğimiz yeni pazarlar arıyoruz. Rusya ve Ukrayna pazarlarının toplamı 100 milyon doları aşıyor. Bu pazarlardaki risklerimiz karşısında 30 Mart'ta açacağımız AYMOD Fuarı'nı önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı aynı platformda buluşturan AYMOD'da yaklaşık 50 ülkeden binlerce alıcıyı ağırlayacağız."

"Avrupalı alıcılar çok önceden yer ayırttı"

Berke İçten, tedarik ve ham maddede yaşanan global sorunlar ve küresel salgına rağmen ayakkabı endüstrisinin önemli bir ivme yakaladığını belirterek, Türk ayakkabı üreticisinin küresel perakende markalarının radarına girdiğini vurguladı.

İçten, "Ayakkabı üretimi için önemli bir talep var. Özellikle Avrupalı alıcılar, ay sonunda gerçekleştirilecek AYMOD için çok önceden yer ayırtmaya başladı. Bu yıl pazar çeşitliliğimizin daha da artacağını, Avrupa ülkelerine daha fazla ihracat yapacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ayakkabı ihracatçısı, Rusya ve Ukrayna pazarlarına alternatifi AYMOD'da arayacak

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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