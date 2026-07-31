Aydem RES İkinci Fazda Kapasite Artışı Sağladı

Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES) yürüttüğü kapasite artışı çalışmaları kapsamında ikinci fazdaki 6 megavatlık son türbini de devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırımın tamamlanmasıyla şirketin toplam kurulu gücü 1216 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 274,5 megavata ulaştı.

Uşak RES'teki yeniden güçlendirme (repowering) projesi kapsamında, rüzgar açısından yüksek üretim potansiyeline sahip bölgede bulunan ve her biri 1,5 megavat kurulu güce sahip 5 eski nesil türbin söküldü.

Bu türbinlerin yerine, her biri 6 megavat gücünde olan ve toplam 30 megavat kurulu güce ulaşan 5 yeni nesil türbin kuruldu. Sökülen türbinler ile proje kapsamındaki bir yeni türbin, üretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri farklı noktalara taşınarak yeniden devreye alındı.

Şirket, mevcut altyapının daha etkin kullanılmasını amaçlayan projeyle yıllık yaklaşık 15 gigavatsaat ilave elektrik üretimi gerçekleştirilmesini öngörüyor. İlave üretimin şirkete yıllık yaklaşık 1 milyon dolar ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Uğur Yüksel, geçmiş üretim verileri ve yapay zeka destekli analizler kullanılarak santraldeki en verimli üretim alanlarının belirlendiğini bildirdi.

Eski nesil türbinlerin daha yüksek kapasiteli yeni nesil türbinlerle değiştirildiğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Rüzgar sahamızın en verimli alanında yeni nesil teknolojiyle üretim kapasitemizi artırırken mevcut altyapıyı da etkin şekilde değerlendirdik. Daha verimli noktalara yerleştirilen yeni nesil türbinlerden yılda yaklaşık 15 gigavatsaat ilave elektrik üretimi öngörüyoruz."

Yüksel, kapasite artışı yatırımının ikinci fazındaki son türbinin de devreye alınmasıyla projenin tamamlandığını ifade etti.