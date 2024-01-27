Aydın\'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların aileleri yanında bakımları için 79 milyon TL destek sağladı

Aydın'da çocukların aileleri yanında bakımları için ile doğum yapan annelere yönelik son 1 yılda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde toplam 79 milyon 703 bin 838 TL destek ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik destekler ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa umut oluyor. Bu çerçevede il genelinde Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla her geçen gün daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşılıyor. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet modelleri sunulmaya devam ederken Aydın'da 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde çocukların aileleri yanında bakımları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti kapsamında 77 milyon 175 bin 452 TL, Doğum Yardımı kapsamında ise tüm annelere toplam 2 milyon 528 bin 386 TL ödeme yapıldı. - AYDIN