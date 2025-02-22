Aydın'da Pamuk Destekleme Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Pamuk Destekleme Fiyatları Açıklandı

Aydın\'da Pamuk Destekleme Fiyatları Açıklandı

2025 için Aydın'da pamuk destekleme fiyatı dekara bin 98 TL olarak belirlendi.

22.02.2025 15:21
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Önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Aydın'daki üreticilerin merakla beklediği destekleme fiyatları bu yıl ürün toprağa ekilmeden açıklanırken, 2025 yılı için pamuk destek fiyatı dekar başına bin 98 TL oldu.

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliğinden önce destekleme rakamları belli oldu. Her yıl pamuk üreticisinin merakla takip ettiği desteklemeler, bu yıl pamuk toprağa ekilmeden açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 yılı için pamuk desteklemeleri dekar başına bin 98 TL olarak açıklandı.

Aydın'ın ev sahipliğinde bu yıl 7.'si düzenlenen Ulusal Pamuk Zirvesi'ne katılan ve üreticilere yönelik yürütülen politikalardan bahseden Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, desteklemeler ile ilgili yaptığı açıklamada "Ülkemiz açısından stratejik önemi, insan ve hayvan beslenmesi, gıda güvenliği ve güvencesi, tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacı, dış ticaret durumu dikkate alınarak pamuk ürününün de içerisinde olduğu 13 ürün ve 1 yem bitkileri ürün grubumuz bitkisel üretim planlaması kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler ile ilgili karar, 24 Ağustos 2024 yılında, daha üretime başlamadan önce yayınlanmıştır. Artık tarımsal desteklemeleri çiftçimizin en temel girdisi olan mazot, gübre fiyatlarına endekslemiş durumdayız. Söz konusu karar kapsamında pamuk üreticilerine toplamda 549 TL temel destek ve 549 TL planı üretim desteği olmak üzere bin 98 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. 2025 ürünü için, daha pamuk üreticilerimiz ürünü ekmeden bu destekleme rakamları açıklanmış oldu bu sene için. Verim ve kaliteyi artırmak için organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve katı organik-organomineral gübre destekleri de buna ilave olarak verilecektir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Pamuk Destekleme Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

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