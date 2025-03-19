Aydın'da Şubat Ayında 629 Bin Araç Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Şubat Ayında 629 Bin Araç Bulundu

Aydın\'da Şubat Ayında 629 Bin Araç Bulundu

2025 Şubat'ta Aydın'da toplam 629 bin 723 araç sayısı kaydedildi, 10 bin 556 aracın devri yapıldı.

19.03.2025 09:49
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Aydın'da Şubat ayında toplam araç sayısı 629 bin 723 oldu, 10 bin 556 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2025 yılı Şubat ayında araç sayısı 227 bin 947 otomobil, 10 bin 969 minibüs, 2 bin 805 otobüs, 86 bin 994 kamyonet, 10 bin 667 kamyon, 228 bin 601 motosiklet, bin 362 özel amaçlı taşıt ve 60 bin 378 traktör olmak üzere toplam 629 bin 723 oldu.

Aydın'da 2025 Şubat ayında toplamda 10 bin 556 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 129'u otomobil, 169'u minibüs, 25'i otobüs, bin 802'si kamyonet, 129'u kamyon, bin 641'i motosiklet, 20'si özel amaçlı taşıt ve 641'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'da Şubat Ayında 629 Bin Araç Bulundu - Son Dakika

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