Aydın\'da tarımsal sulama sıkıntıları görüşüldü

Ekonomi

Aydın'da, Ziraat Odası Başkanları ile AK Parti Aydın Milletvekilleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın 21. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar üzerine bir araya geldi. Toplantıda, başta Türkiye'nin pamuk üretiminde önemli bir yere sahip olan Söke Ovası olmak üzere, Aydın havzasında yaşanan su sıkıntıları ele alındı.

Toplantıya Ak Parti Aydın Milletvekilleri ve MKYK Üyesi Doç. Dr. M. Umut Tuncer katıldı. Görüşmelerde, DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü yetkililerine tarımsal sulamayla ilgili talepler iletildi.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bölge müdürümüzden ve vekillerimizden havzamızdaki sulamanın eksiksiz tamamlanacağının sözünü aldık. Misafirperverliği için Bölge Müdürümüz Birol Çınar'a ve destekleri için sayın vekillerimize teşekkür ediyor, toplantımızın Sökeli üreticilerimize hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi. - AYDIN