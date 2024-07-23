Aydın'da tarımsal sulama sıkıntıları görüşüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da tarımsal sulama sıkıntıları görüşüldü

Aydın\'da tarımsal sulama sıkıntıları görüşüldü

Aydın'da, Ziraat Odası Başkanları ile AK Parti Aydın Milletvekilleri ve DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar üzerine bir araya geldi. Toplantıda, Söke Ovası ve Aydın havzasında yaşanan su sıkıntıları ele alındı. Tarımsal sulamayla ilgili talepler yetkililere iletilerek, sulamanın eksiksiz tamamlanacağı sözü alındı.

23.07.2024 12:28
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Aydın'da, Ziraat Odası Başkanları ile AK Parti Aydın Milletvekilleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın 21. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar üzerine bir araya geldi. Toplantıda, başta Türkiye'nin pamuk üretiminde önemli bir yere sahip olan Söke Ovası olmak üzere, Aydın havzasında yaşanan su sıkıntıları ele alındı.

Toplantıya Ak Parti Aydın Milletvekilleri ve MKYK Üyesi Doç. Dr. M. Umut Tuncer katıldı. Görüşmelerde, DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü yetkililerine tarımsal sulamayla ilgili talepler iletildi.

Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bölge müdürümüzden ve vekillerimizden havzamızdaki sulamanın eksiksiz tamamlanacağının sözünü aldık. Misafirperverliği için Bölge Müdürümüz Birol Çınar'a ve destekleri için sayın vekillerimize teşekkür ediyor, toplantımızın Sökeli üreticilerimize hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'da tarımsal sulama sıkıntıları görüşüldü - Son Dakika

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