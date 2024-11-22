Aydın Dağları'nda Elma Hasadı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın Dağları'nda Elma Hasadı Başarıyla Tamamlandı

Aydın Dağları\'nda Elma Hasadı Başarıyla Tamamlandı

Aydın Dağları'nda bu yıl elma hasadı verimli geçti, üreticiler kalite ve rekolteden memnun.

22.11.2024 10:46
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Türkiye'nin en verimli dağlarından biri olan Aydın Dağları'nda kestanenin ardından elma hasadı da tamamlandı. Üreticiler kalite ve rekolteden memnuniyetini dile getirirken hasadı yapılan elmalar, yaylalardaki doğal soğuk hava deposu konumundaki yerlerde depolandı.

Aydın ve İzmir'in kesiştiği Aydın Dağları'nda bu yıl elma ağaçlarından son yılların en verimli hasadı yapıldı. Hem kalite, hem rekolte hem de fiyatlardan memnun olan üreticiler, tek endişelerinin kurak giden yıllar olduğunu belirttiler.

Aydın'ın Köşk İlçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan 1500 rakımlı yaylalarda elma hasadı da tamamlandı. Bu yıl yaz mevsiminin uzun sürmesi ve soğukların geç başlamasından dolayı hasat sezonunun yaklaşık 2 hafta geciktiğini belirten üreticiler sezondan umutlu olduklarını belirttiler.

Bu yıl kuraklığa rağmen rekoltenin oldukça yüksek olduğunu kaydeden bölge çiftçilerinden Cevdet Kılınç, "Bu yıl Aydın Dağları'ndaki yaylalarda geçen yıla oranla rekolte daha yüksek. Kalitede de oldukça güzel. Hava şartlarındaki olumsuzluklardan dolayı hasat sezonunda biraz gecikme oldu" dedi.

Aydın Dağları'nda hasadı yapılan elmalar, soğuk hava deposu yerine sıcaklığı oldukça düşük olan dağlardaki doğal ortamlarda saklanıyor. Üreticiler saklama maliyeti olmadığı için ürünlerini hasat ettikten sonra ürünlerini pazara indirinceye kadar havası soğuk hava depolarını aratmayan yaylalarda saklıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Dağları'nda Elma Hasadı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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