Aydın'dan Şubat Ayında 5 Bin 969 Ton Zirai Ürün ve 345 Ton İşlenmiş Balık İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'dan Şubat Ayında 5 Bin 969 Ton Zirai Ürün ve 345 Ton İşlenmiş Balık İhracatı

Aydın\'dan Şubat Ayında 5 Bin 969 Ton Zirai Ürün ve 345 Ton İşlenmiş Balık İhracatı

Aydın'ın Söke ilçesinde Şubat ayında yapılan ihracat işlemleri sonucunda 5 bin 969 ton zirai ürün ve 345 ton işlenmiş balık ihraç edildi. Aydın, tarım ürünleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

01.03.2024 13:23  Güncelleme: 13:27
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Aydın'ın Söke ilçesinde Şubat ayında 5 bin 969 ton zirai ürün ile 345 ton işlenmiş balık ihraç edildi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın, ihracat ürünleriyle de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de Şubat ayı ihracat işlemi verileri belli oldu. İlçe Müdürlüğü tarafından 1 ayda 24 ülkeye 77 adet ihracat işlemi yapılırken, 5 bin 969 ton zirai ürün ile 345 ton işlenmiş balığın ihracatı gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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