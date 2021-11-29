Aydın Ticaret Borsası
29.11.2021 12:33
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|25,00
|37,00
|Sızma zeytinyağı
|38,00
|38,00
|Sıra buğday
|1,80
|1,80
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