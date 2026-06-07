Aydınlar'da Fasulye Ekim Sezonu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydınlar'da Fasulye Ekim Sezonu Başladı

Aydınlar\'da Fasulye Ekim Sezonu Başladı
07.06.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adilcevaz'daki çiftçiler, 2026 fasulye tohumlarını toprakla buluşturdu, bereketli bir sezon umuyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesindeki çiftçiler, 2026 üretim sezonunun ilk fasulye tohumlarını toprakla buluşturdu.

Verimli tarım arazileriyle bölgenin önemli üretim merkezlerinden biri olan Aydınlar beldesinde yemeklik ve tohumluk fasulye ekim çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Tarımın bölge ekonomisindeki önemli yerini koruduğunu belirten üreticiler, bu yıl da bereketli bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Havaların mevsim normallerinde seyretmesi ve toprak şartlarının uygun olması nedeniyle ekim çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiği ifade edildi.

Çiftçilerden Nuri Altılar, ekim sezonuna başladıklarını belirterek, hasat dönemine kadar yoğun bir çalışma temposu içerisinde olacaklarını söyledi. Turgut, yaklaşık 90 günlük yetişme sürecinin ardından dönüm başına 400 ile 450 kilogram arasında ürün elde etmeyi beklediklerini dile getirdi.

Adilcevaz ilçesine bağlı olan ve tarımsal üretimiyle öne çıkan Aydınlar beldesinde fasulye üretimi, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de çok sayıda ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Üreticiler, sezon sonunda kaliteli ve yüksek verimli bir hasat elde etmeyi umut ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Adilcevaz, Aydınlar, Ekonomi, Bitlis, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydınlar'da Fasulye Ekim Sezonu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

08:37
ABD’de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
08:36
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
08:20
Üç ilimizde seçim heyecanı Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
07:20
Türkiye tatilinde ilginç kriz Rus kadınlar birbirini eleştirdi
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi
06:40
Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme ABD iki İran İHA’sını düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü
06:01
Kolombiya karıştı Petro’nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Kolombiya karıştı! Petro'nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 09:33:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Aydınlar'da Fasulye Ekim Sezonu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.